Oleari, casa di moda - Cruciverba

Significato/Curiosita : Oleari casa di moda

Verde, di proprietà della famiglia lavino (originaria di cossato, in provincia di biella). la naj-oleari venne fondata nel 1916 da riccardo naj-oleari, un...

naj-oleari è un'azienda di abbigliamento italiana che, tra gli anni settanta e ottanta, ha acquisito fama in italia e all'estero per gli originali tessuti...