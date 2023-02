Lo è ogni cavità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è ogni cavità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIENTRANZA

Significato/Curiosita : Lo e ogni cavita

Squillante, esile... il corpo umano può essere paragonato a un risuonatore, ogni cavità od organo molle, situati nelle vicinanze dell'apparato digerente, interferiscono...

Relativamente stretta e ci si riferisce a quest'area con il nome di "rientranza di kirkuk". come detto, questa parte della cintura di pieghe manca di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

