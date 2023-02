Nota sitcom su quattro giovani scienziati nerd - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota sitcom su quattro giovani scienziati nerd. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : THE BIG BANG THEORY

Significato/Curiosita : Nota sitcom su quattro giovani scienziati nerd

Ispirato a tre suoi compagni di college, che lui ha definito degli "incredibili nerd". benjamin, doug e gary sono compagni di stanza nel dormitorio dell'università...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi big bang theory. the big bang theory è una sitcom statunitense trasmessa da cbs dal 2007 al 2019... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

