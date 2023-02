Non mancano negli uffici amministrativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mancano negli uffici amministrativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RAGIONIERI

Significato/Curiosita : Non mancano negli uffici amministrativi

Discrezionalità amministrativa. se l'attività amministrativa è tipicamente discrezionale, non mancano tuttavia casi di attività amministrativa vincolata, laddove...

Dei ragionieri e periti commerciali con gli ordini dei dottori commercialisti, disponendo che gli iscritti agli albi dei collegi dei ragionieri confluissero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

