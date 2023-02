Non si lasciano turbare facilmente - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si lasciano turbare facilmente - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMOTIVI

Significato/Curiosita : Non si lasciano turbare facilmente - antitesi

Fragile, che si emoziona facilmente; il padre thomas non ama questo lato caratteriale del figlio, e vede nella sua sensibilità una debolezza che si aggiunge...

emotivi anonimi – associazione che si occupa del recupero di persone che hanno dipendenze da meccanismi emotivi disfunzionali emotivi anonimi – film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

