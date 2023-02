Non cade in contraddizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non cade in contraddizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COERENTE

Significato/Curiosita : Non cade in contraddizioni

Con il marito, che non le perdona e non le consente di amare nessun altro; l'amore è dunque per dante permeato da contraddizioni naturali ed esiti anche...

Per rocce coerenti si intendono dei tipi di rocce compatte, che possono essere rotte solo a martellate, ma in questo caso senza produzione di schegge.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

