Un nome dell alta moda - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : DIOR

Significato/Curiosita : Un nome dell alta moda

(/a'nl/) è una casa di moda parigina fondata all'inizio del ventesimo secolo da coco chanel. specializzata nei beni di lusso (alta moda, prêt-à-porter, borse...

Christian dior se (o più comunemente dior) è una società europea (precedentemente francese come christian dior s.a.) specializzata nell'alta moda. venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Neologismi (2008) abito-sottoveste (abito sottoveste), loc. s.le m. Abito femminile semplice, disinvolto e insieme provocante, che ricorda una sottoveste.

