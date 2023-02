Nel poker batte la doppia coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel poker batte la doppia coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosita : Nel poker batte la doppia coppia

Del poker per categoria. pokerissimo scala reale poker full colore scala tris doppia coppia coppia carta più alta tale ordine vige nei giochi "high"...

Esempio di partita a tris esempio di partita a tris su griglia tridimensionale il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

