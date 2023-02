Ha un negozio di orologi e pietre preziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un negozio di orologi e pietre preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OREFICE

Significato/Curiosita : Ha un negozio di orologi e pietre preziose

Fabbrica di orologi affonda le sue radici nella officina imperiale per la lavorazione di pietre preziose voluta dallo zar pietro il grande e istituita...

orefice – professione dell'oreficeria antonio orefice – compositore italiano giacomo orefice – compositore e pianista italiano giorgio orefice – pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

