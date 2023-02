Mutamento parziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutamento parziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MODIFICA

Significato/Curiosita : Mutamento parziale

Articoli, interpretazioni e recensioni noieilmutamento.net - noi e il mutamento: forum italiano di discussione sull'i ching infinitao.com - edizione web...

Wiki è un'applicazione web che permette la creazione, la modifica e l'illustrazione collaborativa di pagine all'interno di un sito web. è quindi un software...

Altre definizioni con mutamento; parziale; Il suggestivo mutamento di colore degli alberi in autunno... con voce inglese; mutamento biologico; mutamento di colore dovuto a reazione chimica; Estroso mutamento d umore; Imparziale come un giudice: super __ lat; Tecnica di colorare in modo parziale certi tessuti; Obiettivo, imparziale ; Equa, imparziale ; Cerca nelle Definizioni