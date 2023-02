Il modo in cui il cuoco dispone una vivanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il modo in cui il cuoco dispone una vivanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : IMPIANTAMENTO

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con modo; cuoco; dispone; vivanda; Un caratteristico modo di ragionare; Scienza che studia il modo di esprimersi e scrivere; modo d abbigliarsi; In modo strano ed inspiegabile; La tavoletta del cuoco ; I flan del cuoco ; Devono la fama al loro cuoco ; Un erba del cuoco ; Nave che dispone di un ampio ponte di volo; dispone di ambulanze; Predispone la gita turistica; Indispone nte arroganza; vivanda tipica di Valencia; La gustosa vivanda tipica di Valencia; Una vivanda di carne tritata; Si versa per flambare una vivanda ; Cerca nelle Definizioni