Microrganismi patogeni - Cruciverba

I microrganismi patogeni, chiamati anche agenti patogeni, sono agenti biologici responsabili dell'insorgenza della condizione di malattia nell'organismo...

Questo non implica che tutti i membri della classe dei bacilli abbiano tale forma. tra i bacilli più conosciuti figurano escherichia coli o i cocchi gram... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

