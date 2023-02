Le mettono in giro i maldicenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mettono in giro i maldicenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VOCI

Significato/Curiosita : Le mettono in giro i maldicenti

Prendere per i fondelli prendere in giro, imbrogliare. prendere per il naso significa "prendere in giro", "farsi beffe di qualcuno". in origine però la...

voci – film di franco giraldi del 2000 voci – libro di dacia maraini del 1994 voci – album di mario lavezzi del 1991 voci – album di lorella cuccarini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con mettono; giro; maldicenti; Si mettono negli imballaggi per preservare dall umidità; Lo emettono i serpenti; Apparecchi che immettono carburante; Si mettono ... in fuga; Pone termine a molte tappe del giro ; Si svolge dopo il giro d Italia; Il senso destrogiro ; Nei pressi di qualcosa o in giro ; Li fanno acidi i maldicenti ; Maliziose e maldicenti ; Cerca nelle Definizioni