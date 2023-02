Ce la mette tutta il volenteroso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce la mette tutta il volenteroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANIMA

Saputo portare la vita. la posizione di laurentin è quella di chi mette in guardia dicendo: sì, teresa non era la "santa delle rose" tutta buonina e zuccherosa...

Altri significati, vedi anima (disambigua). psiche, personificazione dell'anima nella mitologia greca l'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

