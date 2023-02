Si mette in bocca ai neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette in bocca ai neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIBERON

Titolo tom e il neonato. una bambina di nome nancy ha vestito tom come un neonato e, fingendo che il gatto sia il suo bambino, lo mette in una culla, gli...

il biberon o poppatoio è un contenitore cilindrico atto...

Altre definizioni con mette; bocca; neonati; Ce la mette tutta il volenteroso; Non le commette chi sigilla ermeticamente; La paura mette quelli freddi; Dispositivo usato per trasmette re dati di computer; Ha la bocca sul collo; Penzola nella bocca ; Aprir bocca , respirare; Petrarca : Canzoniere = bocca ccio : x; Si impongono ai neonati ; Sono fra i prodotti più pubblicizzati per neonati ; Prodotti per neonati ; L indice che misura la vitalità dei neonati ; Cerca nelle Definizioni