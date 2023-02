La marcia ingranata per posteggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La marcia ingranata per posteggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RETRO

Significato/Curiosita : La marcia ingranata per posteggiare

«retro» (opera contemporanea di victor pinchuk) il rétro (abbreviazione del francese rétrospectif, "retrospettivo") è uno stile artistico-culturale che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con marcia; ingranata; posteggiare; Far marcia indietro; Crostaceo con retromarcia ; Una marcia da motociclette; Azione che ferma la marcia di un mezzo; La marcia per posteggiare ; Sale in macchina solo per posteggiare ; Si effettua per posteggiare l'auto;