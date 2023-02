Mantenere a proprio carico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mantenere a proprio carico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPESARE

Significato/Curiosita : Mantenere a proprio carico

Del commercio internazionale. "navi da carico" è un termine generale: esistono infatti le cosiddette navi da carico generale, dette anche in inglese general...

Macchina. si stima che per spesare il possesso di una pellicola, questa dovesse essere proiettata almeno 160 volte, e per spesare la tassa siae almeno 10... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con mantenere; proprio; carico; Permette di mantenere la temperatura costante durante la cottura dei cibi; Esercitare per acquisire o mantenere capacità; Consente ai conoscenti di mantenere le distanze; mantenere con i propri soldi; Il sistema più sicuro per proteggere il proprio computer - antitesi; Un verbo proprio ... dell avvocato difensore; È proprio una grana!; Chiarire il proprio pensiero; La pesantezza di un incarico difficile; Tubi di scarico delle navi; Un veicolo carico di alieni; Nave da carico e passeggeri per brevi distanze;