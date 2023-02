La manopola per scegliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La manopola per scegliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SELETTORE

Significato/Curiosita : La manopola per scegliere

Bisogna scegliere un numero da 0 a 9 per ogni manopola su un totale di 6 più quella del numerone. dal 21 gennaio 2013, è stata reintrodotta la prima formula...

Che sono coppie costituite da un selettore e un blocco di dichiarazioni, racchiuso tra parentesi graffe. un selettore è un predicato che individua certi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

