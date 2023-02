Malati d indifferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malati d indifferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APATICI

Significato/Curiosita : Malati d indifferenza

Spencer (disambigua). diana spencer, conosciuta anche come lady diana o lady d (sandringham, 1º luglio 1961 – parigi, 31 agosto 1997), è stata dal 1981 al...

Desiderio di morire oltre che non desiderio di vivere, molto comune negli apatici. è importante distinguerla anche dall'atarassia, che costituisce la perdita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con malati; indifferenza; Non sono malati ; Il Santo patrono di malati e infermieri; Ammalati ingialliti; L immobilità di certi malati mentali; L indifferenza di chi fa finta di niente; Completa indifferenza all azione; Stato di preoccupante indifferenza ; L indolenza mista a indifferenza fra i peccati; Cerca nelle Definizioni