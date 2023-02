A lui spettava il governo della Repubblica di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A lui spettava il governo della Repubblica di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOGE

Significato/Curiosita : A lui spettava il governo della repubblica di venezia

il governo conte i è stato il sessantacinquesimo esecutivo della repubblica italiana, il primo della xviii legislatura, il quinto governo della repubblica...

Una specifica repubblica, vedi doge della repubblica di venezia o doge della repubblica di genova. doge (pron. "dòge"; in veneto: doxe /'doze/; in ligure:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con spettava; governo; della; repubblica; venezia; Titolo che spettava ai sovrani indiani; Titolo che spettava all imperatore tedesco ted; Titolo che spettava all imperatore tedesco; Titolo che spettava al notaio; Formano il governo ; È sede del governo boliviano; Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra; Il governo degli anziani; L Alfa della Giulietta; I calzoni della Levi s; Il Panerai della lirica; Il Teocoli della televisione; Confina anche con la repubblica di San Marino; La repubblica con Santiago; L organo della Magistratura presieduto dal presidente della repubblica ; Fu una potente repubblica marinara italiana; Un teatro venezia no; Importante palazzo venezia no; Provoca l acqua alta a venezia ; Lo... specchio di venezia ; Cerca nelle Definizioni