Un liquore con lo stesso colore della vodka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore con lo stesso colore della vodka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Un liquore con lo stesso colore della vodka

Neutri ed insipidi, con caratteristiche organolettiche molto simili a quelle della vodka. il rum più commerciato al mondo è il bianco con 40% vol. e si ha...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con liquore; stesso; colore; della; vodka; Aromatizza un forte liquore sardo; liquore da molti fatto in casa; liquore toccasana; Un liquore simile alla tequila; Avvolgere più volte su se stesso ; Atteggiamenti di chi pensa solo a se stesso ; Nello stesso lasso di tempo; Nello stesso tempo in cui; Perdere il colore ; Il colore ... ambientalista; Di colore grigio spento; Un colore ... poliziesco; Il Frassica della TV; Il guscio della nave; Il deposito della nave; La mèta della nostra gita 4741 Macerata; Un cocktail preparato con vodka , lime e zucchero di canna; In cognac e vodka ; Cocktail a base di vodka ; Cocktail preparato con vodka , lime e zucchero di canna; Cerca nelle Definizioni