Lido vicino a Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lido vicino a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IESOLO

Significato/Curiosita : Lido vicino a venezia

Voce principale: venezia. il lido di venezia (lido de venèsia in dialetto locale, spesso indicato solamente come lido) è una sottile isola che si allunga...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi jesolo (disambigua). jesolo (fino al 1930 cavazuccherina, jèzolo o gèzolo in veneto, pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Fiori giallo pallido ; Dotata di un solido buon senso; Solido come un uomo forte o un metallo trattato; Solido rifrangente; Locuzione che significa vicino , a poca distanza; Più vicino all asse mediano del corpo; vicino , limitrofo; Scorre vicino al Lambro; A lui spettava il governo della Repubblica di venezia ; Un teatro venezia no; Importante palazzo venezia no; Provoca l acqua alta a venezia ;