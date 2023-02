Laconica ammissione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laconica ammissione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosita : Laconica ammissione

Erodoto, vii, 208, 209. ^ plutarco, apophthegmata laconica, 51, 10. ^ plutarco, apophthegmata laconica, 51, 11. ^ erodoto, vii, 226. ^ erodoto, viii, 26...

(stati uniti) si – () ramo terrestre dell'astrologia cinese si – simbolo chimico del silicio si – codice vettore iata di skynet airlines si – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

si sì avv. lat. sic; nel sign. 2 come forma abbreviata della locuz. affermativa sic est «così è» (radd. sint.). – 1. Forma ant. e letter. equivalente a così: a. Con sign. modale, «in questo modo, in cotante galee in mare, con le quali v’hanno fatto e sì e sì (Sacchetti). b. Più spesso con sign. quantitativo, «tanto, la funzione di cong. temporale (sinon. di non appena che): Sì com’io tacqui, un dolcissimo canto Risonò per lo cielo (Dante). CATEGORIA: CHIMICA FISICA sì lat. sic 'così; sì' radd. sint.. - ¦ avv. 1. come risposta affermativa: 'Vieni anche tu' 'Sì' altroché, certamente, certo, d'accordo, esatto, O.K., okay, sicuramente, sicuro, region. sine, pronto. 3. estens. a. con valore enfatico: questa sì che è bella davvero, proprio, veramente. b. nel modo appena accennato o che sarà accennato tra breve così. Espressioni: far sì con che e il cong. e talora con l'indic., in frasi di

Altre definizioni con laconica; ammissione; laconica conferma; laconica ; Succinta, laconica ; Una laconica affermazione; Un ironica ammissione ; L ammissione degli italiani; Un ironica ammissione ; L'ammissione degli italiani; Cerca nelle Definizioni