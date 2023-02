Insieme di piatti tipici giapponesi di pesce crudo e riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di piatti tipici giapponesi di pesce crudo e riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUSHI

Significato/Curiosita : Insieme di piatti tipici giapponesi di pesce crudo e riso

Pranzo. oltre al riso può comprendere zuppa di miso, tofu, sottaceti quali ravanelli (takuan) o prugne (umeboshi) e pesce, sia crudo che affumicato. spesso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sushi (disambigua). il sushi ( o pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

