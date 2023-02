L insieme di lineette che identifica i prodotti dei supermercati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di lineette che identifica i prodotti dei supermercati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CODICE A BARRE

(gruppo musicale). codice a barre in code 128 il codice a barre è un codice di identificazione costituito da un insieme di elementi grafici a contrasto elevato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con insieme; lineette; identifica; prodotti; supermercati; Un artigiano che sa mettere insieme cerchi e doghe; insieme d individui; Li ha il cittadino insieme ai doveri; Scopa formata da frasche unite insieme ; L insieme di lineette che identifica un prodotto; lineette di unione; L'insieme di lineette che identifica i prodotti dei supermercati; Si scrive con due lineette ; identifica tivo Univoco del Titolare; Il mister non identifica to; identifica l auto; L insieme di lineette che identifica un prodotto; Macchinari per l imballaggio di prodotti finiti; Così mangia chi si ciba di prodotti naturali; Sono fra i prodotti più pubblicizzati per neonati; Offre prodotti del mare; Riforniscono i supermercati di... crudo e cotto; Una famosa catena di supermercati ; Un sistema per fidelizzare i clienti dei supermercati ; Una grande catena italiana di supermercati ; Cerca nelle Definizioni