È insensibile ai chiodi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FACHIRO

Significato/Curiosita : E insensibile ai chiodi

Comparse le stigmate: «sulle mani e sui piedi presenta delle ferite e delle escrescenze carnose, che ricordano dei chiodi e dai quali sanguina spesso». tali...

fachiro a varanasi (india), 1907. letto di chiodi. il termine fachiro deriva dall'arabo faqir ((ar) ), che significa povero, identificava, in origine...

