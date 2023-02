Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEONE

Significato/Curiosita : Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi

Disambiguazione – "leone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi leone (disambigua). il leone (panthera leo linnaeus, 1758) è un mammifero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con inseguono; gazzelle; nelle; savane; antitesi; Di certo non lo inseguono le gazzelle nelle savane; La inseguono i levrieri; inseguono i ladri nei giochi tra bambini; S’inseguono nel tempo; Di certo non lo inseguono le gazzelle nelle savane; Le gazzelle lo sono dei leoni; Lo sono le gazzelle ; In tassonomia, tra artiodattili e gazzelle ; Erano lunghi nelle galee; I carrozzieri la provano nelle gallerie del vento; Nella colonna e nelle linee; Si agganciano nelle stazioni; Di certo non lo inseguono le gazzelle nelle savane ; Carnivoro delle savane ; Alberi delle savane ; Carnivori delle savane ; Individuo perfettamente integrato nella società - antitesi ; Camminano con lunghe falcate - antitesi ; Un torrente d Italia - antitesi ; La esercita chi non vale nulla - antitesi ; Cerca nelle Definizioni