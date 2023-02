S inastava sul fucile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S inastava sul fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTA

Significato/Curiosita : S inastava sul fucile

Anteriore venne dotata di un gancio curvo per l'impilamento sul lato destro. l'arma inastava la epée-baïonnette mle 1902, identica ed intercambiabile con...

Britannico nel 1941 con una lunga sciabola-baionetta in stile grande guerra inastata al fucile. la baionetta è un'arma da taglio montata sulla canna di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con inastava; fucile; Si inastava no sui fucili; Si inastava no sui fucili prima di andare all attacco; Arma che si inastava ; Arma bianca che si inastava ; Modo di portare il fucile ; Tipico fucile siciliano; Quella del fucile è rigata; Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile ; Cerca nelle Definizioni