L imperatore romano nato in Dalmazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imperatore romano nato in Dalmazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DIOCLEZIANO

L imperatore romano nato in dalmazia

L'impero romano fu lo stato romano consolidatosi nell'area euro-mediterranea tra il i secolo a.c. e il xv secolo; in questo articolo si tratta il periodo...

Wikiquote contiene citazioni di o su diocleziano wikimedia commons contiene immagini o altri file su diocleziano diocleziano, gaio aurelio valerio, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

