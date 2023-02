Hanno sostituito le torce elettriche - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno sostituito le torce elettriche - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANDELE

Significato/Curiosita : Hanno sostituito le torce elettriche - antitesi

Munirono di molteplici luci interattive, come le lampade coleman, le lanterne ad olio, le torce elettriche e la maglite. gli addetti della il&m ammisero...

Vecchie candele al platino. alcune candele non hanno l'intero elettrodo in un unico materiale, ma sono placcate, in modo da ridurre i costi della candela, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con hanno; sostituito; torce; elettriche; antitesi; hanno meritato l Inferno - antitesi; Le hanno orsi e opossum; hanno il cervello fino; Le hanno Norma e Tosca; Ha sostituito l Alitalia; Non hanno di certo sostituito le torce elettriche; Ha sostituito 1 Alitalia; L ha sostituito l Aisi; Non hanno di certo sostituito le torce elettriche; Estorce re un segreto; Diede filo da torce re ai Romani ai tempi di Catone; Si muovono contorce ndosi; Non hanno di certo sostituito le torce elettriche ; Sistema di collegamento fra reti elettriche ; Si sfruttano con centrali idroelettriche ; Dispositivi che riuniscono più prese elettriche ; Individuo perfettamente integrato nella società - antitesi ; Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi ; Camminano con lunghe falcate - antitesi ; Un torrente d Italia - antitesi ; La esercita chi non vale nulla - antitesi ; Cerca nelle Definizioni