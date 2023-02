Le hanno orsi e opossum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno orsi e opossum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Esempio di specie plantigrade; altri esempi possono essere procioni, opossum, orsi, conigli, canguri, donnole, topi, panda rossi, ratti, procavie, puzzole...

Disambiguazione – "macos x" rimanda qui. se stai cercando il precedente sistema operativo per apple macintosh, vedi classic mac os. macos (pronunciato in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

