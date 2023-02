La grande regione dell India con Calcutta e Darjeeling - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grande regione dell India con Calcutta e Darjeeling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGALA

Significato/Curiosita : La grande regione dell india con calcutta e darjeeling

Desueto dargiling) è una suddivisione dell'india, classificata come municipality, di 107.530 abitanti, capoluogo del distretto di darjeeling, nello stato federato...

Stai cercando altri significati, vedi bengala (disambigua). coordinate: 24°00'n 88°00'e / 24°n 88°e24; 88 il bengala (in bengalese bôngo (), bangla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

