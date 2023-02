Grande magazzino con negozi e bar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande magazzino con negozi e bar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SHOPPING CENTER

Significato/Curiosita : Grande magazzino con negozi e bar

Tommaso grossi, carlo cattaneo e carlo alberto (attuale via minghetti). il grande negozio d'abbigliamento, primo grande magazzino italiano, viene chiamato aux...

Negozi. il primo centro commerciale multipiano d'italia fu il "pratilia shopping center" di prato inaugurato il 27 ottobre 1977, la peculiarità di questo centro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con grande; magazzino; negozi; grande savio ateniese; La grande regione dell India con Calcutta e Darjeeling; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza; Non è il gradino più basso in una grande azienda; Ex magazzino ora residenza; Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto; Fondo di magazzino ; II magazzino della nave; negozi are un affare; Un negozi o che vende i frutti del mare; negozi ato tra governi; Stanzino per provare i vestiti in negozi o;