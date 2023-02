Grado di durezza dato all acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grado di durezza dato all acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEMPRA

Significato/Curiosita : Grado di durezza dato all acciaio

Essere aggiunta per designare la durezza; può essere definita con la prova di jominy. lo stesso argomento in dettaglio: acciaio inossidabile. type 102—austenitico...

Cercando l'automobile, vedi fiat tempra. voce principale: trattamenti termici degli acciai. il trattamento di tempra o tempera in generale consiste nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

