Gomma per scarpe da pioggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gomma per scarpe da pioggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARA

Significato/Curiosita : Gomma per scarpe da pioggia

Slancio al polpaccio. si trova applicato a scarpe, stivali o sandali. venne introdotto nel ii secolo d.c. in persia per dare maggiore stabilità ai cavalieri...

(n. 1995) para – torrente italiano distretto del para – regione del suriname pará – stato del brasile pará – distretto della costa rica para – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

