Lo è il Golden Gate di San Francisco - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : PONTE SOSPESO

Significato/Curiosita : Lo e il golden gate di san francisco

il golden gate bridge è un ponte sospeso che sovrasta il golden gate, stretto che mette in comunicazione l'oceano pacifico con la baia di san francisco...

schema di ponte sospeso il golden gate bridge a san francisco un ponte sospeso è un tipo di ponte in cui l'impalcato...

