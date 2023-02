Gli alunni d una classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli alunni d una classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCOLARESCA

Significato/Curiosita : Gli alunni d una classe

Eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. il dirigente nomina un segretario...

Largamente sfruttato fu quello ambientato nelle scuole. in questi film scolaresche impertinenti sbeffeggiavano grotteschi ed ingenui professori. regine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

