Gioca il derby con l Olympiakos, in Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca il derby con l Olympiakos, in Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PANATHINAIKOS

Significato/Curiosita : Gioca il derby con l olympiakos in grecia

Insieme a olympiakos e aek atene è una delle grandi di grecia; nella sua storia ha conquistato 20 campionati nazionali e 19 coppe di grecia, mentre a...

– se stai cercando altri significati, vedi panathinaïkos athlitikos omilos (disambigua). il panathinaïkos athlitikos omilos (in greco: paaa at... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

