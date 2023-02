Si gioca con le cartelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca con le cartelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOMBOLA

Significato/Curiosita : Si gioca con le cartelle

Disposizione dei numeri su di una cartella per il bingo prima di cominciare ogni partita ai giocatori vengono vendute le cartelle con stampate tre file di cinque...

Antichi numeri della tombola napoletana la tombola è un tradizionale gioco da tavolo nato nella città di napoli nel xviii secolo, come alternativa casalinga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

