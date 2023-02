Gioca in attacco e difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca in attacco e difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALATORNANTE

Significato/Curiosita : Gioca in attacco e difesa

Ae3 ag7, il bianco gioca 7.f3 per impedire l'attacco del cavallo nero sull'alfiere con ...cg4. lo stesso argomento in dettaglio: difesa siciliana, variante...

