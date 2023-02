Fa funzionare il cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa funzionare il cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : BATTERIA RICARICABILE

Significato/Curiosita : Fa funzionare il cellulare

Disambiguazione – "cellulare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cellulare (disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato...

Capacità una batteria ricaricabile (detta anche cella secondaria o accumulatore) è un dispositivo elettrochimico che, a differenza di una batteria primaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

