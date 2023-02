Il fungo usato in cucina detto corno dell abbondanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fungo usato in cucina detto corno dell abbondanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : TROMBETTA DEI MORTI

Significato/Curiosita : Il fungo usato in cucina detto corno dell abbondanza

Niente": "non ho capito un corno, è troppo complicato". può indicare il rifiuto di quanto detto da altri: "andare al cinema un corno! tu questa mela la trovi...

Craterellus cornucopioides, chiamato comunemente trombetta dei morti, è un fungo basidiomicete parente stretto dei più ben noti cantharellus, o finferli, presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

