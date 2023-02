Forato... al centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forato... al centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra (disambigua). ra ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

ra- – Prefisso in cui si fondono i due prefissi lat. re- e ad-; produce sempre il raddoppiamento della consonante iniziale semplice. È usato per la formazione di verbi e derivati verbali, con valore , rallentare, rassodare). Per alcuni verbi, accanto alla forma ra- esiste la forma non ridotta ria-: ravvicinare e riavvicinare, e riaddolcire (di solito, tra le due forme, quella in ra- ha valore intensivo, l’altra iterativo); per altri, si hanno rais ra'is s. m. dall'arabo ra'is 'capo'. - 1. nel mondo arabo, capo, comandante. 2. estens., pop. persona autorevole in un particolare ambiente: essere il r. del quartiere boss, capo, pop. capoccia, pop. capoccione, caporione, padrino, padrone, ras

