I fondi che occorrono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fondi che occorrono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLDI

Significato/Curiosita : I fondi che occorrono

Indica anche i rapporti che occorrono, simili al gemellaggio, tra città. per quanto concerne la parte economico-aziendale possiamo dire che si tratta in...

soldi è un singolo del cantautore italiano mahmood, pubblicato il 6 febbraio 2019 come unico estratto dalla seconda ristampa del primo ep gioventù bruciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Neologismi (2008) arraffa-soldi (arraffa soldi), agg. inv. Che mira soltanto a spillare denaro. In fondo al viale due pugili se le danno di santa ragione di fronte a una platea ben «selezionata». Un manager arraffa-soldi, cui territorio ricade la clinica) pronto ad «inchinarsi» quando al telefono c’era Crea, che secondo l’accusa è un politico «arraffa soldi». (Carlo Macrì, Corriere della sera, 29 gennaio 2008, p. 20, Cronache). Composto dal v. tr. arraffare e dal s. m tanto lat. tantus agg., tantum avv.. - ¦ agg. 1. a. solo al sing. riferito a cose non numerabili e generalm. anteposto al sost., in grande quantità o misura: c'è t. spazio qui; ho t. fame, sonno; poco. 2. come antecedente di una prop. consecutiva introdotta da che o da, seguito dalla prep. di: ha ereditato t. di quei soldi che è diventato ricco una quantità o un numero tale, posposto al sost. a tal punto. 3. con uso assol., al plur

