Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CHEOPE

Significato/Curiosita : Il faraone che fece erigere la piu grande e antica delle tre piramidi di giza

Chefren e cheope; in primo piano tre piramidi "delle regine" del complesso di micerino le piramidi egizie sono costruzioni architettoniche di forma piramidale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cheope (disambigua). cheope, ellenizzazione (, cheops) dell'originale khufu; per intero:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

meraviglia meravìglia (tosc. o letter. maravìglia) s. f. lat. mirabilia, propr. «cose meravigliose» (pl. neutro dell’agg. mirabilis «mirabile, meraviglioso»), con alterazione della quantità e del timbro , la statua crisoelefantina di Zeus a Olimpia, il tempio di Artemide a Efeso, i giardini pensili di Babilonia, la piramide di Cheope in Egitto. Quindi, l’ottava m. (del mondo), cosa o persona bellissima, spec. in tono elogiativo: Renzo si fermò su

