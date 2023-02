Se ne fanno pipe pregiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno pipe pregiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RADICA

Caratteristiche del legno, per quelle aromatizzanti nella fabbricazione delle pipe, e per la durezza e resistenza si rivela adatto a lavori di tornitura e nella...

radica – erica arborea, arbusto sempreverde radica – legno ottenuto dalla radice di un albero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

