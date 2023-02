Essere degni di ricevere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere degni di ricevere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERITARE

Significato/Curiosita : Essere degni di ricevere

Vince due tornei di fila o in alternativa ottiene punteggi altrettanto degni e possiede le qualità morali necessarie al titolo che saranno valutate da...

meritare questo, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) che ho fatto io per meritare questo, su filmaffinity. (en) che ho fatto io per meritare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con essere; degni; ricevere; Può essere alternato per i lavori in corso; Vi può essere sottoposta la cavia; Insetto che può essere tigre; Possono essere a uno o più letti; Anziani... degni di rispetto; Esser degni ; degni di tenero amore; Essere degni ; ricevere ironici elogi; Li possono ricevere i piedi; L indirizzo che si dà per ricevere corrispondenza; Soldati che combattono per ricevere un compenso; Cerca nelle Definizioni