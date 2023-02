La esercita chi non vale nulla - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La esercita chi non vale nulla - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LEADERSHIP

Significato/Curiosita : La esercita chi non vale nulla - antitesi

Aa.vv., "tesi, antitesi, romanticismo-futurismo", messina-firenze, 1974. ^ m. isnenghi, "l'unità italiana" in aa.vv., "tesi, antitesi, romanticismo-futurismo"...

Con leadership, in italiano direzione o comando o guida, si intende la posizione di colui che in una struttura sociale organizzata occupa la posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

