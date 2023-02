Ha enormi ruote posteriori e percorre i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha enormi ruote posteriori e percorre i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRATTORE

Significato/Curiosita : Ha enormi ruote posteriori e percorre i campi

Pescaggio delle ruote dei magli, i quali, man mano coprivano l'intero corso del torrente facendo sorgere sulle sue rive fabbriche metallifere e facendo sviluppare...

trattore moderno. un trattore bielorusso belarus-923.4 in agricoltura il trattore agricolo, detto anche trattrice agricola (dal latino trahere, trainare)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

