È... per i Londinesi - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : IS

Significato/Curiosita : E... per i londinesi

Le sinfonie londinesi o sinfonie salomon furono composte da franz joseph haydn fra il 1791 e il 1795. possono essere suddivise in due gruppi: le sinfonie...

is o ys – città mitologica della bretagna is-en-bassigny – comune dell'alta marna (francia) is-sur-tille – comune della côte-d'or (francia) indice di sazietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Neologismi (2015) Is Sigla di Islamic State, comunemente noto come Stato islamico (v.). Ban Ki-moon, il segretario generale dell’Onu, ha assunto un’analoga posizione di critica, denunciando il gruppo come un “Non-stato di mille uomini, spesso giovanissimi (tra i 15 e i 40 anni) provenienti da famiglie senza speranza ai quali l'Is ha dato prospettive di sopravvivenza. (Roberto Saviano, Espresso, 3 dicembre 2015, p. 11, L'antitaliano). Già attestato nella Repubblica rais ra'is s. m. dall'arabo ra'is 'capo'. - 1. nel mondo arabo, capo, comandante. 2. estens., pop. persona autorevole in un particolare ambiente: essere il r. del quartiere boss, capo, pop. capoccia, pop. capoccione, caporione, padrino, padrone, ras

